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В Італії померла наша землячка Оксана Федяй родом із Хуста

Перестало битися серце Оксани Федяй, гарної людини та вірної подруги. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

Друзі! Померла наша землячка Оксана Федяй родом із Хуста.

Вона працювала 15 років в Салерно (Кава ді Террені), 4 роки тому переїхала в Геную.

Служба Божа за упокій її душі відбулася 29 січня в церкві Della Medaglia Miracolosa у Салерно.

Вічная пам’ять і Царство Небесне.

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