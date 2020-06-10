В Італії померла українка з Львівщини. Світла пам’ять та співчуття рідним

В регіоні Лаціо (Aprilia) померла громадянка України Оксана Сидорчук.
Інформація про трагедію з’явилася в спільноті на сторінці в Facebook “Українські оголошення в Римі” від Ірини Стельмакович.
Відзначається, що жінка уродженка і жителька міста Самбір Львівської області. Жінка хворіла. Їй було 42 роки.
До всіх небайдужих прохання молитися.
Виражаємо співчуття та нехай земля їй буде пухом!
Вічна пам’ять! Царство небесне! Глибокі і щирі співчуття рідним і близьким!
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