В Італії помер молодий українець. Родичі просять про допомогу

Друзі, звертаюсь до вас з великим проханнямнаписала у мережі facebook Oleksandra Pelipetska.
У сім’ю наших кумів і друзів прийшло горе – раптово увірвалась біда, помер наш кум Діма Ткач.
…це велике горе!
Без батька залишились двоє маленьких дітей.
Щоб перевезти тіло додому з Італії, потрібна немаленька сума, з якою, сам на сам залишилась молода дружина і двоє маленьких діток.
В такий важкий час давайте не залишимось осторонь і допоможемо відправити тіло на Батьківщину!
5-10 євро це невеликі кошти для нас, а для їхньої сім’ї велика допомога!
Для віх небайдужих, хто не залишиться осторонь, номер карточки Irina Tkach куди можна перерахувати кошти.
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Перевезення тіла в Україну займається служба Міжнародних ритуальних послуг “Funeralia”.
Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.
Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.
+39 331 109 41 68
+38 097 149 87 85
FUNERALIA.ORG
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