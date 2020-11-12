В Італії помер молодий українець. Родичі просять про допомогу

Друзі, звертаюсь до вас з великим проханнямнаписала у мережі facebook Oleksandra Pelipetska.

У сім’ю наших кумів і друзів прийшло горе – раптово увірвалась біда, помер наш кум Діма Ткач.

…це велике горе!

Без батька залишились двоє маленьких дітей.

Щоб перевезти тіло додому з Італії, потрібна немаленька сума, з якою, сам на сам залишилась молода дружина і двоє маленьких діток.

В такий важкий час давайте не залишимось осторонь і допоможемо відправити тіло на Батьківщину!

5-10 євро це невеликі кошти для нас, а для їхньої сім’ї велика допомога!

Для віх небайдужих, хто не залишиться осторонь, номер карточки Irina Tkach куди можна перерахувати кошти.

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Перевезення тіла в Україну займається служба Міжнародних ритуальних послуг “Funeralia”.

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

FUNERALIA.ORG

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