В Італії починається суд над італійцем, що накачав українку наркотиками із метою зґвалтування. Жінка померла.

Її знайшли мертвою, голою на ліжку 18 січня три роки тому. На допомогу покликав власник будинку у якому жила жінка в районі Карміне в Рагузі. Поліція одразу ж розпочала розслідування.

Про це повідомила “Українська газета в Італії” із посиланням на італійські ЗМІ.

У крові 57-річної Лариси Лисенко, громадянки України, мешканка Рагузи (Італія) виявили високий рівень алкоголю і психотропних препаратів.

За версією прокуратури, смертельну суміш алкоголю і бензодіазепіну увів жінці власник будинку, з метою сексуального насильства над жінкою.

На жаль, це стало фатальним для Лариси. Вона померла від зупинки дихання, в той час, як чоловік не посоромився сфотографувати непритомне оголене тіло і відправити фото третім особам.

Суддя Рагузи Марія Рабіні офіційно оголосила його підозрюваним та порушила кримінальну справу. Процес розпочнеться 9 червня 2023.

Мати, сестра і чоловік жертви приєдналися до цивільного позову. Їх інтереси захищають адвокати Джузеппе Раббіто і П’єтро Маріно з колегії адвокатів Кальтаджіроне і адвокат Мікеле Саварезе з колегії адвокатів Рагузи.

“На слуханні, – каже адвокат Саварезе, – необхідно буде вияснити, чи знали ті, хто ввів смертельну суміш алкоголю і наркотиків, що призвела до смерті бідолашної Лариси, про можливість настання летального кінця. Суд оцінюватиме чи було убивство навмисним”.

Розтин проводили судово-медичний лікар Джузеппе Ювара і судовий токсиколог П’єтро Зуккарелло.

Прокурори Моніка Монего і Фабіо Д’Анна висунули обвинувачувальний висновок із звинуваченням у сексуальному насильстві, смерті в результаті іншого злочину і змові з метою розповсюдження секс-відео.

На лаві підсудних опинився 53-річний італієць житель Рагузи. Підсудного захищає адвокат Даніеле Драго.



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