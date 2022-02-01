В Італії провели в останню путь землячку із Тернополя

Провели в останню путь нашу спочилу в Італії землячку з Тернополя пані Олю.

Про це повідомив Олег Мілінський Funeralia – Міжнародні перевезення померлих.

Глибоко сумує з приводу передчасної смерті і висловлюємо щире співчуття близьким і рідним покійної. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в серцях тих, кому пощастило з ним працювати дружити та спілкуватися.

Вічна, світла пам’ять їй.

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Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

FUNERALIA.ORG

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