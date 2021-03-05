В Італії під колесами автомобіля трагічно загинула українка

Оксана Лаврук трагічно загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в місті Розарно, регіон Калабрія. Вона померла в кареті швидкої.

2 березня прикарпатка трагічно загинула під колеса Fiat 600 на Віа Націоналє в Розарно на півдні Італії.

“Сьогодні ми втратили нашу землячку Оксану Лаврук. Це була молода, життєрадісна, працелюбна, дуже приємна та прекрасна людина. Дуже скоро ти покинула цей світ…

Іноді життя буває таке несправедливе.

Оксаночка, вічна пам’ять тобі та царство небесне. Ти назавжди залишишся в наших серцях та пам’яті. Найщиріші співчуття рідним”, – повідомила трагічну звістку Олена Савка.

В італійській пресі повідомляють про аварію в місті Розарно, регіон Калабрія. 49-річна українка Оксана Лаврук трагічно загинула в кареті швидкої від зупинки серця.

Медики повідомили, що у постраждалої була політравма голови через удар об землю. Оксану Лаврук знайшли в калюжі крові на тротуарі біля перекинутої машини Fiat 600.

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Очевидців аварії не було, тож поліція відтворила ДТП з відео камер спостереження. Наїзд на українку здійснив водій автомобіля Fiat 600. Автомобіль перекинувся, коли водій намагався зменшити швидкість.

В Італії збирають кошти для перевезення тіла Оксани Лаврук в Україну.

Відомо, що жінка була з Городенківщини – проживала в селі Далешове тепер вже Коломийського району. В Оксани вдома залишились чоловік та син.

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