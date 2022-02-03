В Італії раптово перестало битися серце Світлани, нашої землячки з України

В Італії раптово перестало битися серце нашої землячки з України матері двох дітей, прекрасної людини, чудової подруги Світлани. Царство небесне. Земля пухом. Спочивай в спокої. Ти завжди будеш у нашій пам’яті.

Про це повідомила у Фейсбук Giulia Kukil.

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