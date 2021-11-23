В Італії раптово помер Олександр Черниш. Він працював на тяжких роботах

Звертаємося до небайдужих з проханням невтішної родини українських пенсіонерів про допомогу провести сина в останню путь.

В Італії, в Неаполі помер наш земляк пан Олександр Черниш.

Причина смерті – внутрішня кровотеча

Пану Олександру було всього 45 років…

Про трагедію повідомили на Фейсбук сторінці Книги пам”яті померлих за кордоном українців.

Земляк народився на Хмельниччині в селі Мокіївці, в Україні проживав у Житомирський області, м. Новоград-Волинський.

В Італії працював на тяжких роботах різноробочим.

Звертаємося до гукраїнців в Італії з проханням допомогти батькам провести сина в останню путь.

Надаємо реквізити картки батька спочилого земляка Черниша Володимира Михайловича: 4149 4991 5198 8415



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