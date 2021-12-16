В Італії роботодавець застрілив українську доглядальницю

В Італії у місті Торре-Аннунціата місцевий мешканець за невстановлених причин застрелив доглядальницю своєї сестри, 67-річну громадянку України.
Про це повідомляють італійські ЗМІ.
На півдні Італії, в містечку Торре-Аннунціата 15 грудня в трагічно загинула Марія Баран, наша землячка з Львівщини
Було їй 67 років. Застрелив українку 81-річний італієць, колишній професор математики середньої школи Кроче (на фото). Його заарештували.
Потерпіла працювала доглядалинецею у сестри вбивці.”Вона погано доглядала мою сестру” – пояснив він свій вчинок.
Точна причина трагедії встановлюється.
На місце пригоди прибули поліцейські, які розпочали слідство за фактом трагедії.
Українку знайшли мертвою в калюжі крові. Медики, які прибули на місце трагедії, змогли лише констатувати смерть жінки.
Прокуратура Торре-Анунціата почала розслідування.
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