В Італії роботодавець застрілив українську доглядальницю

В Італії у місті Торре-Аннунціата місцевий мешканець за невстановлених причин застрелив доглядальницю своєї сестри, 67-річну громадянку України.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

На півдні Італії, в містечку Торре-Аннунціата 15 грудня в трагічно загинула Марія Баран, наша землячка з Львівщини

Було їй 67 років. Застрелив українку 81-річний італієць, колишній професор математики середньої школи Кроче (на фото). Його заарештували.

Потерпіла працювала доглядалинецею у сестри вбивці.”Вона погано доглядала мою сестру” – пояснив він свій вчинок.

Точна причина трагедії встановлюється.

На місце пригоди прибули поліцейські, які розпочали слідство за фактом трагедії.

Українку знайшли мертвою в калюжі крові. Медики, які прибули на місце трагедії, змогли лише констатувати смерть жінки.

Прокуратура Торре-Анунціата почала розслідування.

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