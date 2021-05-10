В Італії смертність в 2020 році збільшилася на 18%

Майже 750 тис. осіб померло в Італії в 2020 році, що на 18% більше, ніж в 2019 році.

Про це йдеться в доповіді Національного інституту статистики Італії (Istat).

Як зазначають фахівці, однією з причин збільшення смертності стали наслідки викликається коронавірусів захворювання.

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Пандемія також позначилася на співвідношенні смертності і народжуваності. Чисельність населення скоротилася на 384 тис. Осіб, до 59,2 млн, причому скорочення спостерігається в усіх областях країни, вказує Istat.

З початку пандемії навесні минулого року від наслідків коронавирусной інфекції в Італії померли понад 120 тис. Осіб з більш ніж 4 млн інфікованих.



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