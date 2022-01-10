Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевну біль від втрати рідної людини…

Як грозові хмари раптом вкривають серпневе небо, так сумні звістки приходять тоді, коли, здавалося б, нічого не віщувало лиха…До горя неможливо підготуватися, неможливо знайти слова, щоб загоїти пекучу рану вічної розлуки з дорогою людиною для рідних, друзів, співробітників…

“В Італії спочила наша молода землячка з Буковини, пані Віталіна” – про це повідомив 4 січня Олег Мілінський Funeralia – Міжнародні перевезення померлих.

Жінка приїхала в Італію із Чернівецької області.

ПУ цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї та рідним, розділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для Вас людини, а слова підтримки допоможуть перенести родинне горе.

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