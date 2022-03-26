В Італії співмешканець убив 23-річну Анастасію Бондаренко

В Італії співмешканець жорстоко вбив 23-річну українку, яка приїхала туди з маленькою донькою ховатися від війни. Хлопець влаштував пожежу в квартирі, де мешкала дівчина з дитиною, і кинув їх там удвох. Дівчинку дивом врятувала сусідка, а мама не вижила.

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Перший шлюб був невдалим

10 березня у невеликій квартирі Неаполя в районі ринку під час пожежі загинула 23-річна Анастасія Бондаренко із Хмельницького. Молода мама приїхала туди 1 березня разом із 5-річною донькою рятуватися від війни.

Як розповіла знайома дівчини, Анастасія зустрічалася з молодим чоловіком, 26-річним Дмитром Трембачем, який жив у Києві. Хлопець давно їздив на заробітки до Європи, займався будівництвом, мав непоганий дохід.

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Анастасія приїхала до Неаполя 1 березня, а загинула через 10 днів.

У самої Анастасії особисте життя не складалося. “Вона виросла в дуже простій бідній сім’ї. Рано вийшла заміж, її чоловік виявився з багатої сім’ї. Здавалося б, Настя виграла в лотерею. Але не тут-то було. Чоловік її бив, а свекруха, м’яко кажучи, недолюблювала. Вона постійно чіплялася до неї, то їй парфуми її не подобалися, то ще щось. Вони розлучилися з першим чоловіком, Настя з донькою пішли”, – каже знайома.

Через деякий час Настя зустріла Дмитра, він був на три роки старший. Почала їздити до нього до Києва. Говорила, що він добрий, водив її до ресторанів, робив подарунки.

Хоча ще одна подруга дівчини розповіла, що Дмитро нікому не подобався. “Він був не зовсім адекватний. Ніколи не забуду, як одного разу ми сиділи в ресторані, Настя вирішила вийти покурити, взяла цигарку. А цей Діма не хотів, щоб вона курила. То він сигарету об неї загасив”, – згадує подруга.

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Влітку минулого року у Дмитра виникли проблеми із правоохоронцями. Він опинився у розшуку через наркотики. “Настя дала йому всі свої заощадження для того, щоб він поїхав до Італії. І вона вирішила теж їхати з ним. Я дізналася про це вже в останній момент, коли вони ледь не сідали в автобус. Вона так його рятувала, бо закохалася. Вони поїхали, а повернулися вже в листопаді”, – каже подруга.

Коли 24 лютого почалася війна, Настя вирішила їхати до Дмитра в Італію, перечекати там війну. І взяла доньку із собою.



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