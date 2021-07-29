В Італії трагічно загинув молодий регбіст із України

У Беневенто (Італія) від хвороби помер 27-літній українець Віталій Волянчук.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на видання Оttopagine.

В Італії хлопець жив у Монтесархіо, а родом був з міста Червоноград Львівської області. В 19 років, в 2013 році, його запросили грати у Національній команді України по регбі.

В Італії він був відомий тим, що виступав за місцеву регбійну команду, під керівництвом тренера Лоренцо Де Ванна.

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Хлопець страждав від страшної хвороби, яка в кінці кінців, подолала його.

Італійські спортсмени дуже цінували і сумують з приводу смерті. Президен спортивного клубу висловив співчуття сім’ї.

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“Віталій – велика людина, приїхав зі Сходу, прибув зі своєю матір’ю з України, яка незабаром сором’язливо підійшла до регбі-майданчику Віа-Компанья. Там він показав себе великою та порядною людиною, він залишиться в наших серцях” – йдеться в матеріалі італійського ЗМІ il Rugby IV Circolo.

Прощання відбулося зранку 24 червня.





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