В Італії трагічно загинув 50-річний водій автоцистерни з України

Трагічна дорожньо-транспортна пригода трапилася в Італії на автостраді А10 Генуя-Вентімілья, між Альбенгою та Боргетто Санто Спіріто.

Про це повідомляє “Захід Медіа“.

Дві вантажівки, зіткнулися лобами. Причин ДТП розслідуються,

Один із двох водіїв, 50-річний громадянин України, загинув від удару, ще одина людина серйозно поранена.

Згідно з попередніми даними, 50-річний українець, керуючи автоцистерною, зіткнувся з вантажівкою яка їхала із протилежного напрямку.

Після дуже сильного удару автоцистерна перекинувся, фактично зайнявши проїжджу частину.

Рятувальники оперативно втручались на місце події, прибула пожежна команда та Білий хрест Альбенга.

На превеликий жаль, 50-річний українець втратив життя на місці події. Медики лише констатували смерть, жодних шансів на порятунок не було.

В той же час водій був доставлений на вертольоті до лікарні Санта-Корона в П’єтра-Лігуре. Медики боряться за його життя.

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