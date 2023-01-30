В Італії убили 23-річну українку. Тіло шукають у озері

У Кастільйоне-делле-Стів’єре, що поблизу міста Мантова в Італії, 21 січня 2023 зникла 23-річна Яна Маліко. Ззатримано 33-річного чоловіка з підозрою у її убвстві. Тіло шукають у озері. Юнакові інкримінують умисне умисне вбивство та приховування тіла.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.

Яна Маліко

Слідчі підозрюють що молоду українку, яка зникла в Кастільйоне-делле-Стів’єре, що поблизу Мантуї в Італії, позбавили життя.

Її тіла досі не знайдено.

Карабінери Мантуї разом з військовими з Кастільйоне заарештували 33-річного молдаванина. Йому інкримінують умисне вбивство та приховування трупа.

Що відомо про підозрюваного в убивстві

33-річний чоловік був колишнім хлопцем жертви. Вони мешкали в Кастільйоне. Яна працювала в місцевому барі.

Зараз чоловіка утримують у в’язниці в Мантуї в розпорядженні прокуратури, яка координує розслідування. Він не визнає своєї вини і не дає свідчень.

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Гіпотеза убивства

У слідства немає сумнівів у факті злочину, але наразі можуть лише припускати його динаміку.

Злочин міг статися у квартирі під час чергової сварки молодих.

Чоловік вбив 23-річну дівчину і позбувся тіла, викинувши його у води природного озера на північ від Кастільйоне-делле-Стів’єре.

Зараз водолази обшукують дно водойми.

На даний час достовірно невідомо чим саме молодик убив дівчину.

Карабінери припускають що він ударив її ножем. Проте, поки тіло не знайдено, встановити причину смерті неможливо.

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