В Італії увійшла у вічність пані Марина

Після тривалої хвороби, в Італії увійшла у вічність молода красуня пані Марина.

“Сумна звістка облетіла сьогодні всіх друзів і колег: відійшла у вічність дорога наша Марина”. Про це повідомила на своїй сторінці Фейсбук Silvia Krutiy.

“Прекрасна людина, весела, чутлива,прекрасний організатор. Не вистачає слів щоб описати… не вистачає сліз щоб виплакати.

Хай з Богом спочиває. Нехай земля тобі буде пухом дорога наша подруга, ти залишишся назавжди в наших серцях”.

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