У Болоньї 38-річного українця Андрія Борисяка засудили до 15 років за вбивство співвітчизника Романа Матвієєва

В Італії суд міста Болонья засудив 38-річного громадянина України Андрія Борисяка до 15 років позбавлення волі за вбивство 40-річного Романа Матвієєва. Трагедія сталася 15 червня 2024 року — тоді Борисяк забив чоловіка до смерті ключкою в його власній квартирі на вулиці Феррарезе. Про це пише видання “Il resto del carlino“.

Причина вбивства — зрада дружини

Як з’ясувало слідство, Роман Матвієєв мав інтимний зв’язок із дружиною вбивці, про що Борисяк дізнався з телефонних переписок і відео з камер спостереження. За даними прокуратури, між чоловіками було домовлено про зустріч “для з’ясування стосунків”, яка завершилася жорстоким вбивством.

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Деталі справи: зізнання, скорочене провадження і вирок

Прокуратура вимагала 24 роки позбавлення волі, однак через зізнання підсудного і скорочену процедуру вирок було зменшено до 15 років. Захист обвинуваченого представляла адвокат Олена Даль Альо, а матір убитого — адвокат Лука Романьйолі, яка виступила цивільним позивачем у справі.

“Між потерпілим і дружиною підсудного був лише один епізод інтимної близькості, який стався приблизно за місяць до трагедії. Весь цей час Борисяк носив у собі злість і врешті зірвався”, — прокоментував Романьйолі.

Вирок є, але справедливість — відносна

Мати загиблого отримає грошову компенсацію у цивільному провадженні. Водночас її адвокат зазначив, що вона вважає вирок надто м’яким:

“Ніхто не поверне їй сина. Вона вважає покарання занадто м’яким, але з юридичної точки зору вирок відповідає нормам”, — додав захисник.

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