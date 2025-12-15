В Італії українкa вбила 9-річного сина: жінка перебувала під наглядом центру психічного здоров’я

Трагедія в провінції Трієст. Оголошено жалобу міста.

Увечері в Муджіа (провінція Трієст) сталася страшна трагедія: 55-річна жінка українського походження вбила свого 9-річного сина, перерізавши йому горло кухонним ножем. Після злочину вона намагалася накласти на себе руки. Жінку затримано, наразі вона перебуває під вартою.

Як усе сталося

Тривогу підняв батько дитини, 58-річний мешканець Трієста, який не зміг зв’язатися з колишньою дружиною під час запланованої передачі дитини близько 21:00. За допомогою пожежників поліція потрапила до квартири на площі Марконі, де виявила безжиттєве тіло хлопчика з ножовими пораненнями шиї.

Мати перебувала в стані глибокого шоку, з порізами на руках. Її госпіталізували до лікарні Каттінара для надання медичної допомоги.

Розслідування і соціальний контекст

Слідчі Карної поліції разом із криміналістами відновили хронологію подій і поклали відповідальність за злочин на матір, яка після вбивства намагалася вчинити самогубство. За попередніми даними, жінка перебувала під наглядом Центру психічного здоров’я, а родина багато років була в полі зору соціальних служб муніципалітету Муджіа.

Мер міста Паоло Полідорі охарактеризував ситуацію як складну, але раніше «без ознак неминучої трагедії». Хлопчик навчався у четвертому класі словенської початкової школи Муджіа.

Свідчення парафіяльного священника

Парафіяльний священник Трієстської дієцезії Андреа Дестраді наголосив на крихкості родини:

«Ключове слово тут — вразливість. Я неодноразово радив матері звернутися по медичну допомогу, але вона відмовлялася, вважаючи, що не має такої потреби».

За його словами, хлопчик після розлучення батьків переважно жив із батьком, але мав право бачитися з матір’ю відповідно до рішень суду. Лише нещодавно жінці дозволили зустрічі без присутності соціальних педагогів. Востаннє священник бачив батька з дитиною в суботу на месі, коли вони готувалися до Першого причастя.

Uccide il figlio di nove anni, era in cura al centro di salute mentale

Жалоба міста

Мер Муджіа оголосив міську жалобу (тривалість — від одного до трьох днів). Опівдні організовано хвилину мовчання за участі муніципальної поліції — на знак солідарності з батьком, однокласниками та футбольною командою хлопчика.

«Місто тримається разом у цей надзвичайно важкий момент», — підкреслив Полідорі.

Трагедія знову ставить гостре запитання про відповідальність інституцій, межі соціального супроводу та реальну доступність психіатричної допомоги для вразливих сімей. Коли сигнали небезпеки ігноруються — наслідки бувають непоправними.



Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.

Ритуальні послуги в Італії – кремація в Італії та перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

Funeralia.co.it

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.