В Італії, у кривавому ДТП загинула 44-річна красуня Наталія

Трагічна ДТП сталася в неділю 31 січня після 18 години на дорозі номер 42 у Брусапорто, що у провінції Бергамо.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Згідно першої реконструкції динаміки подій ДТП, дорожня поліція повідомила, що автомобіль Volkswagen Polo у фронтальному зіткненні зустрівся із FIAT 500.

Хто став винуватцем дорожньо-транспортна пригода повинна встановити прокуратура.

Жертвою нещасного випадку стала 44 річна Українка Наталя Довганюк, що жила у Монтелло.

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Загинула на місці події, залишивши сиротою 18-річного сина.

На місце події прибули три карети швидкої допомоги та пожежна служба, яка звільнила постраждалих із салонів пошкоджених автомобілів та очистила проїжджу частину дороги.

Інші четверо в осіб задіяних у ДТП були поранені, їх госпіталізували у стані, що не загрожує життю, у лікарню Папа Джованні XXIII.

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