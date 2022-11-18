В Італії, у центрі прийому біженців, помер 2-річний хлопчик з України

Прокуратура Генуї відкрила справу для розслідування смерті 2-х річного українця, якого мама привезла в Італію, рятуючись від війни.

Дитина померла увісні. Смерть виявила його мама. Це сталося у житловому комплексі благодійної організації, яка приймає біженців з України у Генуї. Тут мама із синочком жили в останні кілька місяців.

Новину підтвердили в кооперативі il Ce.sto. який адмініструє цю структуру, разом із Префектурою.

«Увесь Ce.Sto приголомшений трагічною новиною про смерть дитини, яка жила в Casa Raffael на вулиці Байрон, в районі Альбаро.

Маленькому було лише 2 роки. Він із мамою приїхав в Італію, тікаючи від жахів війни в Україні, лише кілька місяців тому. Зараз тривають слідчі дії для встановлення причин трагедії» – повідомляють в організації Ce.Sto.

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На основі попередніх даних, причиною смерті стала недіагностована хвороба малюка, але прокуратура Генуї відкрила справу для розслідування причин.

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