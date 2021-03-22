В Італії шириться фейк про смерть українки після вакцинації

«Ця жінка із Монци позавчора померла після вакцинації. Вона із України із Чернівців. Господарі заставили її зробити щеплення, поставивши ультиматум: або прививка, або іди із роботи».
Таке повідомлення російською мовою було поширено у ряді груп українців в Італії у мережі Фейсбук.
На нього відреагувала Ірина Гуща, жінка, яка впізнала на фото свою подругу.
Вона написала, що Оксана Томаш справді померла кілька днів тому, проте із іншої причини. А невідомі використали її фото, щоб поширювати паніку і страх перед вакцинацією від коронавірусу.
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«Всі хто добре знав Оксанку Томаш, так само знають, що вона померла цього тижня. Хтось взяв її фото, написав що вона померла в Монці, бо господарі, у яких вона працювала заставити зробити вакцину. Написали що вона померла від вакцинації”.
“Насправді Оксанка померла з інших причин. Вона жила біля Неаполя, а не в Монці – написала Ірина Гуща. – Якщо побачите інформацію у групах, будь ласка видаляйте ці пости. Дякую».
Не зрозуміло із яких мотивів комусь спало на думку вигадувати подібну брехню. Ви як вважаєте?
А тим часом справжні друзі залишають слова пам’яті по Оксані.
“Співчуваємо величезній втраті! Вчора ввечері не стало нашої найкращої подруги Оксани Томаш! Світла їй пам’ять! – написав Євгеній Петров.
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“Я щодня сумую за тобою.... це справді важко… Я не можу зрозуміти чому так сталося … Чому саме вона, та, яка найбільше любила життя?
Чому саме вона, та, яка завжди любила інших і допомагала всім?
Та, що переживала за страждання інших і понад усе любила свою сім’ю?
Я не можу знайти відповіді… Я знаю, що вона не хотіла б бачити мене в жалі… я пообіцяла бути сильною… Я спробую…
Тепер тебе немає у мене… Я одна залишилася… і можу розраховувати лише на себе … Ти – мій ангел ❤ Будь завжди поруч зі мною ❤” – розпачає подруга Тетяна.
Приносимо щирі співчуття родині Оксани Томаш у зв’язку із смертю близької їм людини.
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