В Італії шукають Сергія Майорика, зниклого в Римі 18 років тому

Сергій Майорик зник у Римі за невідомих обставин. Родичі переконані, що він живий та далі живе у столиці Італії.

Пошуками зниклого займалася програма італійського телебачення RAI3 “Chi l’ha visto”.

Протягом останніх років, було отримано багато повідомлень від очевидців, які зустрічали чоловіка, проте жодне з них не допомогло знайти хлопця.

Перед початком епідемії коронавірусу очевидці бачили Сергія у складному економічному та психічному стані.

Сергій Майорик

Зараз Сергію Майорку вже 45 років. За останніми відомостями він жив у Римі у районі Остія-ЕУР.

Його бачили і опізнали три людини, підтвердивши що він не дуже змінився зовнішньо.

Два тижні тому Сергій звертався за допомогою в одну із благодійних організацій для іноземців поблизу Остії.

На жаль, через бюрократичні причини та covid-19, родичі знову втратила його слід. Поліція чи інші органи не надають їм потрібної і підтримки у пошуку.

Не виключено що Сергій змінив ім’я, родичам воно невідоме.

Мама Сергія Ганна Кучер, та її подруга Ольга Корабельникова закликають українців у Римі та околицях допомогти у пошуках чоловіка.

Особливістю Сергія є його ріст – понад 190 см.

Розмір ноги приблизно 50 52 розмір.

Світлі очі.

Він живе у Римі з 2000 року, зв’язок із ними зник з 2003 року.

Родичі хлопця просить поширити це повідомлення.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії