В Італії 34-річна українка викинулась з вікна лікарні та загинула

У Неаполі, що в Італії, 34-річна українка після операції викинулась із 4 поверху місцевої лікарні Пеллегріні. Від отриманих травм жінка загинула. Причини трагедії розслідує італійська поліція.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: Українка намагалася отримати резиденцію в Італії із фальшивими документами. Заарештована

На вулиці Джованні Нінні пізно ввечері знайшли тіло молодої жінки. Як з’ясувалось – це 34-річна українка, якій у лікарні Пеллегріні кілька днів тому зробили операцію через катаракту. Відомо, що втручання було успішним і жінку помістили в офтальмологічне відділення, де вона добре почувалась.

Обставини трагедії розслідує італійська поліція. В Італії встановлюють знайомих жінки та опитують медиків, щоб з’ясувати причини загибелі українки.

Нагадаємо, в італійському місті Сатріано на 20-річну дівчину напала зграя собак під час романтичного пікніка зі своїм хлопцем. Від укусів студентка померла.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії