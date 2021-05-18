В Італії 51-річного україця розчавило автоматичними воротами

Трагічна подія сталася у місті П’яченца, що на півночі Італії.
51 річний українець загинув на роботі по будівництву жилого центрів у Вальтреббії. На допомогу чоловіку прилетів медичний вертоліт, проте врятувати його не вдалося.
Справу розслідують карабінери.
Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.
Трагедія сталася вранці 18 травня у Вальтреббії, що у Кроарі.
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51-річний чоловік з України Степан Мікайлу, загинув під час роботи на будівництві. Несподівано важкі сталеві ворота вийшли із завіс і впали на чоловіка усією своєю вагою, пошкодивши йому голову.
Медики швидкої вертолітної допомоги Сант-Агата з Рівергаро, які прибули на місце події, довгий час намагалися оживити постраждалого, але, на жаль, безуспішно…
Карабінери Агаццано провели виміри та допит свідків. Вони виясняють причини трагедії.
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