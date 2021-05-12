В Італії 8-річного хлопчика з України покусав собака породи пітбультер’єр

Маленький хлопчик, народжений в українській сім’ї, яка живе у Віадана (Чіццоло), що у провінції Мантова, потрапив до лікарні ввечері 10 травня після того, як його покусав собака породи пітбультер’єр.

Він отримав травми обличчя та рук.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.

Батьки хлопчика розлучені, вони походять із України.

Близько 20.30, 10 травня дитина, була у домі свого тата, який проживає зі своєю матір’ю у місті Бацуцці, в Чіццоло.

Хлопчик грався з собакою у саду, його бабуся була недалеко, вона говорила із сусідкою.

На церкві поблизу забили дзвони, тому пітбуль почав нервувати і атакував дитину.

Бабуся одразу прибігла і зуміла зупинити собаку, схопивши його за морду.

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На місце подій приїхали та медичні працівники служби 118. Загрози життю дитини немає.

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