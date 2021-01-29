Гарна новина! Українку, яка зникла в міланському аеропорту, знайдено

Українка зникла в міланському аеропорту Мальпенса. Після десяти днів невідомості, Ольгу знайшли. Родичі та друзі дякують усім, хто долучився до пошуку.

Ми писали написали про зникнення українки Ольги після того, як про її зникнення повідомила популярна італійська телепрограма “Chi l’ha visto?”, центрального телеканалу Rai3.

Українка зникла в понеділок, 18 січня 2021, із міланського аеропорта Мальпенса, близько 14:00.

У супроводі чоловіка 39-річна жінка приїхала із Бергамо в аеропорт Мальпенса, щоб сісти на рейс в Україну.

Проте… Ольга так і не увійшла в літак. Камера відеоспостереження, зняла її в залі очікування, а потім пасажирка вийшла назовні. І зникла в міланському хаосі.

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Ольга повинна була вилетіти в Україну до своєї доньки.

На щастя, після десяти днів невідомості Ольгу знайшли. Родичі та друзі дякують усім, хто долучився до пошуку.

«У людини були проблеми особистого характеру, а також зі здоров’ям. – написала у коментарях Юлія Костенко.

Дякуємо всім, хто взяв участь в пошуку. Зокрема: програму Chi l’ha visto. Українській газеті, та усім хто розмістив інформацію про неї. Головне – знайти людину живою та допомогти».

Бажаємо пані Ользі щоб у неї все налагодилося!

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