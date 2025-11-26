Генуя прощається з Лілією, молодою мамою, що пішла з життя у 36 років

Альбенґа переживає дні глибокого смутку. Місто прощається з Лілією Лучкою, 36-річною мамою, дружиною одного з власників відомого магазину одягу Tinsilone. Її життя обірвала раптова й агресивна хвороба, що у лічені дні забрала молоду жінку в лікарні San Martino у Генуї.

Громада Альбенґи оплакує втрату

Лілію добре знали не лише як дружину Паскуале Оменто — співвласника історичного для міста магазину Tinsilone, — а й як усміхнену, доброзичливу жінку, яка легко знаходила спільну мову з усіма. У скорботі залишилися чоловік Паскуале, дві донечки — Ніколь і Ноемі, сестра Наталія та вся родина.

“Лілія — тепер ангел”: слова, що торкають душу

У місті скорбота. Над Альбенґою того дня йшов сильний дощ — ніби саме небо плакало разом із городянами. Проте слова Паскуале, який звернувся до друзів і громади через зворушливий духовний лист, несуть зовсім інший заклик — до сили, гідності та світла.

Він написав:

«Лілія не хоче, щоб ми плакали. Тепер вона спокійна. Вона — ангел. Треба бути позитивними, бо зараз вона з висоти має нас підтримувати».

Його послання — це не стільки прощання, скільки свідчення великої любові, яка здатна говорити навіть крізь найбільший біль.

Тривала боротьба та приклад мужності

Хвороба увірвалася у життя Лілії три роки тому. Відтоді вона вела тяжку боротьбу — з мужністю, притаманною лише справді сильним людям. Вона перенесла складну операцію в Генуї.

Останні години були спокійними:

«Лілія відійшла тихо, без болю, оточена нашою любов’ю», — кажуть близькі.

Духовний заповіт Лілії: жити сьогодні, з вірою й оптимізмом

У своєму листі Паскуале передає слова дружини — її своєрідний духовний заповіт. Лілія просить не впадати у відчай, не дозволяти горю зламати себе, а цінувати життя, жити в моменті, робити добро й тримати серце відкритим.

«Вона хоче, щоб ми доторкнулися до труни і сказали: “Дякуємо, Ліліє, за твої уроки”. Її енергія залишиться з нами. Її попіл розвіють у морі. І кожен, хто зустріне світанок біля моря, відчує її захист і позитивність». Величезна підтримка від громади

Альбенґа зворушливо об’єдналася навколо родини. Друзі, клієнти магазину, мешканці міста та українська громада висловлюють співчуття й підтримку. У соцмережах і приватних повідомленнях — сотні слів любові, які стали невидимим обіймами для Паскуале, Ніколь, Ноемі та Наталії.



Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.

Ритуальні послуги в Італії – кремація в Італії та перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

Funeralia.co.it

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.