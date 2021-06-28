Маленькому Дієго Георгієву ще не виповнилося і двох років. Дитина померла в Італії після раптового погіршення стану здоров’я.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” з посиланням на італійські ЗМІ.

Драма сталася минулої п’ятниці, 18 червня, в лікарні Сант’Орсола в Болонії.

Батьки впевнені, що дитину можна було врятувати, проте, лікарі втратили дорогоцінний час, перевозячи його із лікарні Чезена, в більш обладнаний шпиталь в столиці Емілії.

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Дієго Георгієв народився в Італії, в сім’ї українців. Йому жодного разу не діагностували патологій.

Драма в українській сім’ї почалася минулого понеділка, 14 червня.

Сім’я була удома, в містечку Гамбеттола, що провінції Чезена, коли у хлопчика почалася лихоманка.

Спочатку, нічого не передвіщало біди. За декілька годин температура нормалізувалася.

Але, на наступний день лихоманка повернулася, педіатр виявив почервоніння горла і призначив йому Нурофен.

Стан хлопчика не покращувався, тому батьки відвезли його у відділення швидкої допомоги лікарні Буфаліні.

У Дієго почалася блювота, тож лікарі поставили йому крапельницю для поповнення рідин тіла.

На наступний день стан дитини далі погіршується, а лихоманка посилюється.

Лікарі діагностують йому патологію серця і повідомляють батькам про необхідність перевезти малюка до лікарні Сант’Орсола.

Перевезення було призначено на ранок п’ятниці 18 близько 7.30. Однак це сталося після 11.30. Батьки вважають що ця затримка стала фатальною.

Медики болонської лікарні вирішують в той же вечір терміново провести операцію на серці.

Проте Дієго так і не дістався до операційної: він помирає о 19.30.

Батько і мати, убиті цією трагічною, раптовою втратою хочуть з’ясувати, чи є цьому провина лікарів.

Щоб пролити світло на причину смерті хлопчика, вони подали скаргу до карабінерів Чезена з проханням повторного розтину за участі їх представника.

Слідство повинно з’ясувати причину смерті та виявити можливу відповідальність медичних працівників.



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