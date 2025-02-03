Українські сили затримали Джанні Ченні, колишнього піцайоло з Неаполя, під час диверсійної операції поблизу Куп’янська 7-8 січня 2025 року. Раніше засуджений у Неаполі до 7 років і 2 місяців за насильство над 9-річною дівчинкою, він втік до Росії, де працював кухарем.

За даними соцмереж, Ченні перебував у Самарі, а з листопада 2024 року його призвали до російської армії. У відео, записаному після полону, він стверджує, що його мобілізували примусово.

Ченні також замішаний у вбивстві колеги в Мілані у 2000 році. Після обвинувачення у сексуальному насильстві він втік до Фінляндії, а згодом переїхав до Росії.

Резонансна справа Ченні, який поєднав військовий конфлікт із серйозними злочинами, привертає увагу до його можливої екстрадиції до Італії. Мати жертви заявила: “Він має відбути повне покарання, інакше це буде насмішкою над нашим болем”.

Його затримання викликало суспільні дискусії щодо правосуддя, екстрадиції та участі іноземців у війні.

Маріанна Сороневич

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