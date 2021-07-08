Доменіко через італійське ТБ шукає Наталю. Дружина з України зникла, прихопивши золото

У редакцію телевізійної програми Chi l’ha visto звернувся італієць Доменіко, який розшукує свою жінку-українку.

Пара побралася вісім років тому, проте, після смерті сина, два місяці тому, жінка зникла із дому, забравши із собою усі золоті прикраси.

У програмі чоловік сказав: “Ти втекла, як злодійка. Як можна забути 10 років, проведених разом? Наташо, повернися додому!” – закликав Доменіко, звертаючись до своєї зниклої дружини.

Доменіко став вдівцем 15 років тому після 55-ти років шлюбу зі попередньою дружиною, з якою має 4 дітей.

Перша дружина померла від серцевого нападу, коли йому було 71 рік. Його друг познайомив його із Наташею, заробітчанкою з України.

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Після двох років спільного життя, пара одружується. Здавалося, що все було добре: “Щонеділі ми ходили на ринок”, – так Доменіко розповідає про сімейну ідилію.

Однак між ними виникали непорозуміння: “Іноді вона випивала, і я її лаяв”, – каже чоловік.

13 квітня Наташа отримала жахливу новину: її син, який живе в Україні, помер від коронавірусу.

Доменіко питав її, чи хоче вона повернутися в Україну на похорон, але Наталя вирішила залишитися в Італії.

Величезна втрата вразила жінку. Для неї починається дуже важкий період.

24 квітня о 20 годині вона подзвонила чоловіку, тричі попросила у нього вибачення і повідомила, що повертається в Україну.

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Остання телефонна розмова між ними відбулася 30 квітня, коли жінка повідомила про свій намір шукати роботу, щоб оплатити похорон сина.

Після того телефонного дзвінка про жінку більше нічого невідомо, тому Доменіко звернувся у Chi l’ha visto.

У програмі чоловік розповів про ще одне гірке відкриття. Після зникнення дружини з шухляди пропало все золото, в тому числі коштовності першої дружини.

“Якщо вона повернеться додому, я не питатиму за золото, чи про гроші. Але якщо вона не повернеться, вимагаю віддати мені усе», – прокоментував Доменіко.

Хай скаже у вічі, якщо вона більше не закохана в мене!” – додав він – “Якщо вона не повернеться, я подам на розлучення і вимагатиму повернення грошей і золота”.

Такою є версія подій враженого італійського чоловіка.

Як цю ситуацію бачить його дружина, наразі, невідомо. Проте цей випадок обговорює вся Італія.

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