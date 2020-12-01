Допоможіть знайти Віталія Ніколенко, зниклого в Італії рік тому

Родичі та друзі шукають Віталія Ніколенко, зниклого в Італії.

Відомо, що чоловік жив в Неаполі чи Вілла Літерно. Він працював садівником.

“Він – наш друг” – написала в соціальних мережах Nata Niknafka.

Віталій Ніколенко народився і жив, до від’їзду в Італію, в Чернівцях.

Дата народження 26.10. 1976

На зв’язок із родичами не виходить вже один рік.

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“В останній рік він 6 місяців лежав в госпіталі. Спочатку з переломом руки, а потім говорив що впала гілка на голову і теж 6 місяців в госпіталі” – йдеться в повідомленні.

“Одна з останніх телефонних розмов була зі священником церкви, у місцевості де він працював і жив”.

Можливо, його бачили в лікарні в Казерті чи Косенці в жовтні цього року – пише Nata Niknafka.

Дякуємо всім хто зробить репост. Якщо вам щось відомо про Віталія Ніколенка, контактуйте на Facebook Nata Niknafka.

Дякуємо.

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