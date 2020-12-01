Допоможіть знайти Віталія Ніколенко, зниклого в Італії рік тому

Родичі та друзі шукають Віталія Ніколенко, зниклого в Італії.
Відомо, що чоловік жив в Неаполі чи Вілла Літерно. Він працював садівником.
“Він – наш друг” – написала в соціальних мережах Nata Niknafka.
Віталій Ніколенко народився і жив, до від’їзду в Італію, в Чернівцях.
Дата народження 26.10. 1976
На зв’язок із родичами не виходить вже один рік.
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“В останній рік він 6 місяців лежав в госпіталі. Спочатку з переломом руки, а потім говорив що впала гілка на голову і теж 6 місяців в госпіталі” – йдеться в повідомленні.
“Одна з останніх телефонних розмов була зі священником церкви, у місцевості де він працював і жив”.
Можливо, його бачили в лікарні в Казерті чи Косенці в жовтні цього року – пише Nata Niknafka.
Дякуємо всім хто зробить репост. Якщо вам щось відомо про Віталія Ніколенка, контактуйте на Facebook Nata Niknafka.
Дякуємо.
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