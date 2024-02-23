Допоможіть знайти людину. У Римі зник 28-річний українець

Олексій Кавелін, 28 річний українець, зник в Римі під час подорожі європейськими країнами. Сім’я у розпачі: “Ми не маємо звісток від нього уже кілька тижнів”

Про нього не має жодних відомостей з 15 січня 2024. Родина подала заяву до карбінєрів, а також звернулася у ЗМІ для розширення можливостей пошуку.

Молодий чоловік, проживає в Польщі, він зник під час подорожі Європою. Він спершу дістався до Нідерландів, а потім у Швейцарію, далі – приїхав в Італію.

Із Рима він зателефонував матері, а потім його слід зник.

Зріст – 180 см. Волісся каштанове. Був одягнений у шапку, шкіряну чорну куртку із капішоном, темний светер, спортивні штани, чорне взуття. Зник 15 січня 2024.

Його матір в розпачі. Вона приїхала у Рим з Польщі. Жінка поширила фотографії сина по аеропорту, але не отримала результату. Далі вона подала заяву до карбінєрів Фьюмічіно.

Під час останньої розмови із родичами, хлопець повідомив, що знаходиться 5 кілометрів від аеропорту Фьюмічіно, що у Римі. З того часу контакти із ним повніст перервалися. Родичі підозрюють, що він потрапив у складне становище. Олексій Кавелін не розмовляє ні англійською, ні італійською.

“Ми не знаємо, чому він приїхав до Рима. Останнім часом він поводився дивно”, – кажуть його друзі.

На момент зникнення хлопець, був одягнений в чорну куртку, светр Adidas і чорні штани.

Цим випадком зацікавилася популярна телепрограма ‘Chi l’ha visto?’.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.