Допоможіть знайти Марію Борисову, зниклу в Італії

Марію Борисову шукають із 29 жовтня 2020. Вона зникла у місті Апрілія (Латіна), що поблизу Рима в регіоні Лаціо.

Борисова на момент зникнення мала 45 років.

Про зникнення Марії Борисової повідомляє Українська Газета в Італії, із посиланням на популярну італійську телепрограму “Chi l’ha visto?”, центрального телеканалу Rai3.

Жінка зникла 29 жовтня 2020 у місті Апрілія (Латіна), що поблизу Рима в регіоні Лаціо. Телепрограма шукає її із 04 листопада 2020.

Звичайної статури, Зріст: 155 см.

Очі карі

Світле волосся

На момент зникнення жінка була одягнена в темно-зелений комбінезон та темно-сині кросівки

45-річна жінка приїхала проживала в Італію зовсім недавно, жила разом зі своєю сестрою в місті Апрілії (Латина).

29 жовтня, о 14:30, жінка вийшла із дому і почула себе погано. Випадкові перехожі викликали службу 118. Жінка була госпіталізована у службі швидкої допомоги.

Після виписки із лікарні, карабінери відвезли Марію Борисову на залізничну станцію. Проте Марія не повернулася додому. З того часу від неї нема жодних новин.

Марія Борисова не говорить італійською, не має при собі документів та мобільного телефону. Сім’я дуже переживає.

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