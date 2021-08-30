Допоможіть знайти сина та брата: в Італії зник 35-річний українець

В Італії, в місті Болонья зник 35-річний українець Родіон Бобринський. Від нього нема звістки зранку із 24 серпня 2021 року.

Чоловік з України 1986 року народження.

Зріст – 186 см,

вага – 80 кг., худорлявий.

Очі – блакитні,

Волосся – темно каштанове.

Особисті прикмети – шрам над бровою.

Він вийшов із відділення швидкої допомоги лікарні Маджоре. У момент зникнення був одягнутий в чорні спортивні штани та сіру куртку.

Хлопець страждає на психічне захворювання (шизофренічна депресія) і погано орієнтується в просторі.

Він не володіє італійською мовою, не має із собою грошей і документів.

Просимо поширити інфо та допомогти родині віднайти свого сина та брата.

Мама Ніна 388 06 45 21

Тато Сергій 351 57 49 913

Сестра Інна 328 62 34 620

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