Діагноз хворої на коронавірус українки в Італії підтверджено. Відео

Підозра захворювання 25-річної українки у Монтіліо Антілії на коронавірус підтвердилася. Перший аналіз було проведено вчора у інфекційній лікарні Котуньо у Неаполі. Згідно протоколу, повторний аналіз зробили у римській лікарні Спаланцані.

Виявлення інфекції

Дівчина 15 лютого із Кремони, міста що межує із зоною карантину, приїхала до батьків у Монтано-Антілії, що поблизу Салерно.

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П’ять днів по тому у дівчини піднялася температура, разом із родичами вона звернулася у швидку допомогу лікарні Валло-делла-Луканія.

Її аналізи, зроблені у лабораторії у Неаполі, дали позитивний результат на коронавірус. Повторні аналізи у інфекційній лікарні Рима потвердили підозри.

Дівчину перевели в у інфекційну лікарню “Котуньо” у Неаполі.

Що відомо про хвору із України

Про хвору із України відомо небагато. Її особиста інформація захищена законом. Італійські ЗМІ називають її біологом, та «лабораторним техніком».

Батьки дівчини жили у Монтано-Антілії, район Абатемарко. В Італії також є її сестра.

Слідчі ідентифікували усіх із ким вона контактувала під час подорожі на південь Італії та після прибуття. Дівчина зробила пересадку на вокзалі у Болонії, а потім у Салерно. Її сім’ю помістили на карантин.

Стан здоров’я українки задовільний, загрози життю нема.

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На відео Лучано Трівеллі, мер міста Монтано Антілія розповідає про випадок із інфікованою українкоюю.