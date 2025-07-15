Трагедія сталася в місті Потенца: дитина загинула в Італії, коли переїздила дорогу, щоб дістатися до мами. Евеліна мала лише шість років.

Ми вирішили вшанувати пам’ять дівчинки та поспівчувати її родині на передодні другої річниці трагедії.

Вона разом із родиною втекла з України від війни, щоб знайти мирне життя в Італії. Але ввечері її маленьке життя обірвалося: дівчинку на самокаті збила автівка, коли вона намагалася перетнути дорогу, щоб дістатися до мами та молодшої сестрички. Трагедія сталася на вулиці Віа Ораціо Гавіолі, в районі К’янкетта, неподалік від церкви Сан-Джузеппе.

Про це написали численні італійські видання.

Дівчинку терміново госпіталізували в лікарню «Сан-Карло», але, на жаль, вночі вона померла в реанімації.

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Водійка — місцева жителька зупинилася на місці події

За кермом легкової машини була жінка середнього віку, мешканка Потенци. Вона відразу зупинилася, щоб надати допомогу, і пройшла тест на алкоголь і наркотики, результат — негативний. За попередніми даними, ДТП сталося через обмежену видимість — через припарковані обабіч авто. Швидкість машини, ймовірно, була в межах дозволеного.

Родина втекла від війни

Родина Eveliny приїхала до Італії близько півтора року тому, рятуючись від війни в Україні. Вони приїхали автобусом, організованим волонтерами з асоціації Portatori del Santo, яка допомагає у святкуванні покровителя Потенци — святого Джерардо. Після прибуття родину прийняла Caritas, і з часом вони знайшли нове, спокійне життя. Дівчинка ходила до школи, добре адаптувалася, була слухняною і життєрадісною.

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Місто в жалобі

«Це трагедія, яка потрясла всю Потенцу, і особливо — мій рідний район», — сказав мер міста Маріо Гуаранте. — «Було докладено величезних зусиль, щоб привезти цю родину до Італії. Бракує слів. Місто сумує разом із сім’єю».

Через трагедію в районі скасували всі заплановані дитячі заходи. Українська громада в Базилікаті також зібралася на місці аварії, щоб вшанувати пам’ять дівчинки. Люди залишають квіти та іграшки — біля дороги, де обірвалося її життя.

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