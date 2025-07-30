У Трієсті, Італія, у 2019 році вбили 75-річного пенсіонера Ліберо Фоті. Його тіло знайшли загорнутим у чорний мішок на балконі квартири. Поліція розшукувала головну підозрювану — його співмешканку, 67-річну українку Олену Лері, яка зникла після трагедії.

Знайомлячись із справою ближче, виявляються жахливі подробиці життя української доглядальниці, які закінчилися трагедією.

Злочин без слідів зламу: що відомо про вбивство Ліберо Фоті

Чоловіка знайшли з перерізаним горлом. Ознак пограбування чи насильного проникнення не виявили. У квартирі панував ідеальний порядок, а двері були замкнені ззовні. Тіло Ліберо перебувало у стані розкладу.

Сусіди розповіли, що в ніч трагедії, 12 жовтня 2019, чули крики: «Олено, допоможи!», але сприйняли це як чергову сварку. Інші свідки бачили жінку з валізою, яка покидала будинок і сіла в авто. Відтоді її ніхто не бачив.

Шокуючі подробиці: свідки говорять про насильство та збочення

Один зі свідків заявив журналістам, що Ліберо Фоті був жорстокою людиною і часто бив Олену. За його словами, він змушував жінку до групового сексу і маніпулював нею через страх та погрози. “Він був безжальним, підлим, мав збочені нахили”, — зазначив очевидець.

Сліди ведуть в Україну

Слідство запідозрило, що Олена могла повернутися до рідного міста Черкаси, де мешкає її дочка. Вона видалила всі особисті дані з Facebook і повністю зникла після загибелі партнера. Прокуратура підозрює, що жінці могли допомогти у вбивстві або приховуванні тіла.

Слідчі зателефонували їй в Україну. Олена зізналася у вбивстві та намаганні приховати тіло.

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Хронологія подій: як стався злочин у Трієсті

Згідно з розповіддю Олени Лері, частково підтвердженою свідченнями сусідів, конфлікти в парі почалися ще задовго до трагедії.

Олена почала працювати доглядальницею в будинку Ліберо Фоті близько десяти років тому. З часом їхні стосунки стали ближчими, і вона переїхала до нього. Та після того, як у жінки діагностували смертельну хворобу, вона захотіла повернутися в Україну, щоб провести останні місяці з донькою в Черкасах.

Ліберо відмовляв її від поїздки. У ніч на 12 жовтня 2019 року, близько 5-ї ранку, між ними знову спалахнула сварка. За словами Олени, Фоті погрожував їй ножем, забороняючи покинути дім. У сутичці вона вдарила його пляшкою по голові й задушила капроновими колготками.

Щоб приховати злочин, жінка загорнула тіло у поліетиленові пакети й ковдру, після чого перенесла його на балкон.

Того ж дня, близько 14:00, вона вилетіла прямим рейсом із Венеції до Києва, а згодом дісталась Черкас.

Вбивця чи жертва? Моторошні деталі життя пари

Історія вийшла на загальнонаціональний рівень завдяки італійській телепрограмі «Pomeriggio Cinque» з ведучою Барбарою Д’Урсо. У студії виступали свідки, знайомі з парою, які поділилися шокуючими подробицями їхнього співжиття.

Один зі свідків розповів:

«Фоті був жорстоким чоловіком. Він бив Олену та змушував її до сексу утрьох. Вона була жертвою. Добра і тиха жінка, яка терпіло все через страх».

За словами інших, Ліберо мав проблеми з психікою, страждав на діабет, а під час гіпоглікемії в нього траплялися агресивні спалахи. Пара жила ізольовано від суспільства, без контактів із родичами чи сусідами. Люди згадують, що Фоті змушував Олену ходити напівоголеною по дому та погоджуватись на принизливі умови.

Смерть Олени Лері: несподіваний фінал

Олена Лері померла в Україні внаслідок невиліковної хвороби. Проте лише нещодавно інформацію про її смерть офіційно передали в прокуратуру Трієста. Після цього справа знову привернула увагу громадськості та медіа.



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