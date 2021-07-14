Жінка-безхатько з України живе у розпачі у Римі. Допоможіть!

У Римі, простонеба, коло магазину UPIM на Сан Джованні живе жінка-безхатько з України. Як на вашу думку можна допомогти в цьому випадку?

З вигляду їй близько 70-75 років, звати Валентина, вона живе на вулиці, просто неба.

Мені про неї повідомив колега, який займається волонтерською діяльністю в благодійній організації святого Егідія.

Валентина безхатько, волонтери приносять їй поїсти, намагаються поговорити, чимось допомогти.

Жінка-безхатько з України приймає від них їжу, але від іншої допомоги відмовляється.

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Зважаючи на її поважний вік, їй пропонували переселитися в притулок для безхатьків, але єдиною відповіддю жінки є «Ні».

Вона постійно каже що хоче повернутися в Україну. Чи має вона паспорт, волонтери так і не зрозуміли.

“Жінка випиває. Вона просто помре на вулиці. Як їй можна допомогти? – сказав мій колега – Чи є асоціації, які займаються такими випадками? Чи може їй зарадити консульство?».

Наскільки мені відомо, в трагічних випадках українцям за кордоном нема куди звернутися. Їм допомагає церква і люди доброї волі.

У наступний вівторок, чи середу (20-21 липня, залежно коли мені подзвонять), я піду, щоб познайомитися з нею і зрозуміти більше як їй допомогти.

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Мій план дій є наступним:

Настійлива думка Валентини: «Я хочу повернутися в Україну», але чи є у неї родичі, готові прийняти? Якщо вдасться зрозуміти звідки вона, знайти родичів, пробуємо відправити її на батьківщину.

Якщо у неї нема паспорта, доведеться звернутися в консульство для вироблення посвідчення для повернення на батьківщину.

Друзі, мені буде потрібно ваша допомога, у розшуку родичів, а також зібрати їй гроші на білет (зараз квиток на автобус коштує 120Є), і, можливо, на якість інші нагальні потреби.

Як на вашу думку можна допомогти в цьому випадку? Хтось хотів би допомогти?

Маріанна Сороневич



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