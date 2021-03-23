Заарештовано убивцю Христини Новак, зниклої в Італії 4 місяці тому

За убивство Христини Новак, яка зникла в Італії у листопаді 2020 року, заарештовано її сусіда-італійця.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

49-річного італійця Франческо Лупіно звинувачують у вбивстві та приховування тіла 29-річної одеситки Христини Новак. Він був діловим партнером нареченого дівчини.

Сьогодні стався переломний момент у розслідуванні зникнення Христини Новак, яка уже кілька місяців хвилює українців в Італії. 29-річна дівчина, яка працювала в нічному клубі у місті а Altopascio, поблизу міста Лукка, що у регіоні Тоскана.

Звинувачувального Франческо Лупіно заарештували зранку 23 березня за наказом прокуратури Пізи.

Він є ймовірним убив це молодої українки яка зникла 9 листопада 2020.

Справу про зникнення було порушено 9 днів після того, як вона не контактувала із родичами та друзями.

Дівчина зникла після арешту її нареченого Айрама Гонзалеса Негріма, 41-річного підприємця іспанського походження, якого звинувачують у незаконному носінні зброї і боєприпасів, зберігання крадених товарів, збереження наркотичних речовин з метою торгівлі.

Зброю і наркотики було знайдено у домі в Корте Народі, де пара проживала разом. Проти Христини поліція не висунула жодних звинувачень.

Перебіг справи

Дівчина приїхала в Італію по туристичній візі до свого хлопця, підприємця у сфері шкіряної промисловості.

Вона зникла після повернення із комісаріату, де давала свідчення у справі арешту нареченого за зберігання марихуани та зброї. Слідство вважає її абсолютно непричетною до цієї справи.

На другий день після повернення додому, вона телефонувала мамі та своїй подрузі. Далі про неї нема жодної звістки.

Одразу після зникнення Христини Новак італійська поліція відкрила справу про викрадення людини, проте було малоймовірно щоб вона залишила дім не взявши з собою речей та документів.

По проходженні двох місяців, справу перекваліфіковано із «викрадення людини» у «навмисне убивство».

За чотири місяці італійська поліція зібрала серйозне та незаперечні докази проти Франческо Лупіно сусіда партнера по кримінальних справах її нареченого.

Читайте у наступних публікаціях підробиці цієї справи.

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