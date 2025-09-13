У місті Скалєа, провінція Козенца, 26 серпня 2025 року, було знайдено бездиханне тіло 71-річної жінки українського походження, Ольги Тодирін. Вона проживала в житловому комплексі «Parco Pantano» разом з 88-річним чоловіком, який і подав сигнал тривоги після виявлення серйозних ознак погіршення її стану.

Перші висновки та підозри

На тілі жінки було виявлено гематому на голові, що спочатку викликало підозри щодо можливого насильства. Однак попередній медичний огляд не виявив ознак насильницької смерті. Прокуратура вирішила провести судово-медичну експертизу, щоб остаточно з’ясувати причини смерті.

Судово-медична експертиза

Судово-медична експертиза була призначена прокуратурою і має бути проведена в Інституті судової медицини в Катандзаро. Ця процедура допоможе встановити, чи є гематома результатом нещасного випадку або свідчить про інші обставини смерті.

Реакція громади

Місцева громада Скалєа перебуває в стані шоку від цієї події. Мешканці висловлюють співчуття родині та очікують на офіційні результати розслідування.

