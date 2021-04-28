Загибле в Італії українське дитя везуть ховати в Україну

Антоній Вольський 3-ох із половиною років потонув 9 квітня, впавши у басейн на глибину 80 сантиметрів.

Перевезенням померлого хлопчика займається служба міжнародних ритуальних послуг Олега Мілінського.

“Робимо безкоштовне перевезення тіла загиблого в Сардинії маленького янголятка Антонія Вольського додому, на Західну Україну. Щирі співчуття невтішним батькам та близьким” – читаємо на сторінці “Funeralia“.

Він із батьками та старшим братиком, приїхали на весілля іншої українки на острів Сардинія.

Згідно реконструкцією карабінерів компанії Quartu, дитина була на кухні, приблизно за десять метрів від басейну і непомітно для присутніх вийшла із приміщення.

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Хлопчик побіг до басейну і впав у нього, потонувши в метрі води.

На віллі Flumini у містечку Quartu, де вранці святкували релігійне весілля між італійцем, власником дому та українською дівчиною. В гостях у них було восьмеро родичів та друзів та православний священик.

Присутні шукали хлопчика і знайшли його в непритомному стані всередині маленького басейну.

Втручання персоналу швидкої допомоги 118 було марним.

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