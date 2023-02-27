“Задихалась у валізі, поки хлопець змивав сліди її крові”: подробиці вбивства українки в Італії

23-річна чернівчанка розірвала стосунки з хлопцем, а він не припиняв її переслідувати. ЗМІ надали подробиці трагічної смерті Яни Малайко, яку напередодні розшукували в Італії. Яна проживала в країні останні 8 років.

Там зустріла старшого за неї на 10 років хлопця з Молдови Дімітру Стратана. Він і вбив українку.

Про це пише італійське видання TGR та видання “Факти” із посиланням на розповідь близької подруги родини Малайко.

Правоохоронці знайшли українку мертвою в містечку Кастільйоне-делле-Стів’єре, де вона жила та працювала в місцевому кафе.

Трагедія сталася після того, як Яна розірвала стосунки зі своїм бойфрендом. Знайомі кажуть, що той переслідував дівчину тривалий час і вбив через ревнощі та помсту.

Подробиці вбивства

У ніч вбивства Яна зайшла до помешкання, де на неї чекав колишній хлопець. Між ними почалася сварка. Дімітру вдарив Яну по голові важким предметом. Вона знепритомніла. Коли ж прийшла до тями, він знов завдав їй кілька ударів по голові й тілу. Яна знову знепритомніла. Злочинець взяв валізу і поклав її туди живою.

Валізу злочинець замотав целофаном, обмотав скотчем.

“Ще 10−15 хвилин в агонії Яна билася у валізі від нестачі кисню. А в той момент Дімітру міняв постіль, змивав сліди крові. Після чого на камерах видно, як він стягнув валізу до гаража, поклав до багажника і поїхав у бік поля. Припаркував машину і ходив поруч, обираючи місце, де заховати тіло”, — розповіла подруга Яни.

Слідство і суд

Наразі обвинувачуваний мовчить. Матір Дімітру одразу знайшла йому адвоката, який спеціалізується на таких справах. Триватиме довгий процес експертиз, зокрема психіатричних.

“Два дні фахівці працювали лише над тілом Яни, щоб не втратити жодного доказу, щоб встановити, які знущання дівчина пережила, скільки часу була ще живою”, — розповідають свідки.

Батьки Яни вимагатимуть довічного покарання.

Разом ними та кримінологом було ухвалено рішення залучити до висвітлення та розслідування цієї справи програми телебачення, які спеціалізуються на таких злочинах. Учасники цих програм — кримінологи, патологоанатоми, психоаналітики.

Нагадаємо, раніше житель Львівщини вбив свого знайомого через ревнощі. Під час сварки 43-річний чоловік взяв ніж та декілька разів вдарив у груди потерпілого.



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