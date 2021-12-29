Заробітчани, що поспішали додому на Різдво, загинули у ДТП

Машина, за кермом якої була українка, злетіла в кювет менш ніж за десять кілометрів від кордону із Закарпаттям на сході Словаччини

У Словаччині сталася смертельна аварія за участю двох громадян України.

Про страшну дтп стало відомо з регіонального управління поліції в місті Кошице, що знаходиться на сході Словаччини недалеко від кордону з Угорщиною.

У суботу, 25 грудня, 42-річна українка і 20-річний хлопець прямували на машині Seat Leon у бік України, як несподівано жінка-водій не впоралася з керуванням на повороті і злетіла в кювет, врізавшись в бетонний міст.

І водій, і пасажир на задньому сидінні отримали травми несумісні з життям. Ще одна людина, яка в момент дтп перебувала на передньому сидінні, бореться за своє життя в лікарні.

Машина розбилася менш ніж за десять кілометрів від кордону із Закарпаттям. Як пізніше з’ясувалося, українці поверталися додому із заробітків на новорічні та різдвяні свята. Ймовірна причина аварії в стані дороги і погодних умовах, але подробиці все ще розслідуються поліцією.

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