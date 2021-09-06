Заробітчанка померла в аеропорту в Неаполі. Невідомі її обікрали

Жінка поверталася в Україну. Їй стало погано перед посадкою в літак в аеропорту Каподічіно (Неаполь). У суєті, всі її заощадження та речі загадково зникли.

Анна Бурак кілька років жила в маленькому містечку Валло ді Діано, де працювала доглядальницею та волонтером.

Всі добре знали її в маленькому містечку і шанували за добре серце та альтруїзм.

Третього вересня шістдесятирічна жінка поверталася в Україну.

Їй стало погано перед посадкою в літак в аеропорту Каподічіно (Неаполь). Медики не змогли запобігти смерті.

У суєті, всі її заощадження, які жінка везла із собою в Україну, загадково зникли.

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Зараз достеменно невідомо коли це сталося: в аеропорту, чи після доставки тіла у морг.

Карабінери Неаполя негайно розпочали розслідування, щоб відновити точну динаміку інциденту та встановити особу злодія.

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“Здається, що підлість людського роду не має меж. – написав у Фейсбуці Luca Abete – 60-річна українка, померла від хвороби в аеропорту Каподічіно перед тим, як вилетіти у свою країну і обійняти близьких, яких не бачила роками.

Хтось, безсоромно, вкрав її гроші та речі. Я вважаю, що крадіжка сама по собі негідна річ, робити це таким чином виходить за межі толерантності.

Вибач нам, Анна, ти не заслужила цього …»

А тим часом, у Пертосі розпочався збір коштів для фінансової допомоги родині Анни.





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