Знайдено тіло українки, поліція від початку відпрацьовувала версію її убивства. Тіло дівчини було знайдено поблизу міста Лонато-дель-Гарда.

23-річна дівчина зникла безвісти з 20 січня. На жаль, найгірше виправдалося. Труп Яни був захований у заростях: його знайшли в полі на межі між провінціями Мантуя і Брешіа.

Завдяки запису з камер, видно, як підозрюванийц у її убивсті 33 річний молдаванин несе чорний мішок для сміття до своєї машини. За даними слідства, в ньому знаходився труп Яни.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на італійські ЗМІ.

Знайдено тіло Яни Малайко, 23-річної українки, яка зникла 20 січня в Кастіоне делле Стівере, поблизу Мантови. Тіло було знайдено в Лонато-дель-Гарда біля зеленого господарства “Заноні”, заховане серед чагарників.

Від дня зникнення слідчі порушили справу, яка, за всіма ознаками, була схожа на вбивство.

За підозрою у причетності до справи було затримано її колишнього хлопця Думітру Стратан.

Його утримують у в’язниці Мантови за звинуваченням у навмисному вбивстві з необережності та приховуванні тіла.

Згідно з реконструкцією подій, Думітру Стратан заманив свою жертву у пастку під приводом хвороби її собаки, а потім вбив її.

Камери зовнішнього спостереження будинку де мешкала дівчина засвідчили, що вона повернулася до дому невдовзі після приїзду Стратана. Після цього, дівчина більше не виходила із дому, в той час, як її колишній покинув помешкання із величезним мішком.

Як повідомила телепередача ” Ore 14 ” на каналі Rai 2, останнє повідомлення яке Яна надіслала своєму колишньому після 2 години ночі: “Ти сказав, що мені має бути соромно, але я вважаю, що я просто повинна прийняти це, навіть якщо це не раціонально”, – написала вона, ймовірну маючи на увазі сварку з колишнім.

Тепер, після виявлення тіла, слідчі зможуть відтворити картину подій. Цьому допоможе розтин тіла, який покаже, від чого померла молода жінка, і допоможе пролити світло на цю сумну і драматичну справу.

Зараз чоловіка утримують у в’язниці в Мантуї в розпорядженні прокуратури, яка координує розслідування. Він не визнає своєї вини й не дає свідчень.



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