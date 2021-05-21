29-річна українка з Одеси, зникла сім місяців тому в провінції Пізи. З підозрою у вбивстві Христини Новак та приховування її тіла, два місяці тому було заарештовано 49-річного італійця Франческо Лупіно.

Тіло Христини було знайдено кілька днів тому в закинутому фермерському будинку.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.

Трагедія сталася вранці 18 травня у Вальтреббії, що у Кроарі.

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Христина Новак, 29 років, зникла 31 жовтня 2020 в ніч Хелловін, залишивши вдома документи, гроші та мобільний телефон.

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Поліцейські залишили її тіло сім місяців по тому в занедбаному та зруйнованому фермерському будинку посеред лісу в Кастельфранко-ді-Сотто (Піза), неподалік від будинку, де молода українка жила зі своїм хлопцем. Експертиза показала, що смерть наступила від поранення вогнепальною зброєю.

Дівчина зникла на другий день після арешту її бойфренда, 41-річного Ейрама Гонсалеса Негріма, підприємця іспанського походження.

У вбивстві звинувачується сусід пари, та власник помешкання в якому вони жили, Франческо Лупіно, 49-річний флорентійський татуювальник. Звинувачуваний своєї вини не визнає.

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Мотив вбивства до кінця не відомий. Припускають, що Христини стала свідком чогось, чого не повинна була бачити.

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Її хлопця заарештували за нелегальне зберігання зброї боєприпасів, зберігання наркотиків із метою торгівлі.

У домі знайшли зброю (два пістолети і патрони), готівку, а на горищі теплицю для вирощування марихуани та 4 з половиною кілограми наркотиків.

Христину Новак спочатку доправили до відділення поліції зі своїм хлопцем, а потім відпустили, як людину непричетну до справи.

На наступний день дівчина зникла.

Для розслідування зникнення українки італійська поліція залучила численні людські та інструментальні ресурси.

Проведено обшук будинку та прилеглих територій, клубу у якій вона працювала, опитано колег по роботі, сусідів та знайомих.

Під час аналізу будинку, слідчі виявили сліди крові на стінах, за шарнірами та косяками дверей у коридорі. Аналіз ДНК підтвердив, що кров належить Христині.

Їх не було видно озброєним оком, бо хтось намагався замести сліди злочину, вимивши приміщення.

Усі докази вказують на вину Франческо Лупіно.

Зараз, після виявлення тіла дівчини, у розслідуванні поставлено крапку. На убивцю українки чекає суд.

Маріанна Сороневич

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