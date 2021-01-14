По проходженні двох місяців від зникнення Христини Новак, італійська поліція відкрила справу про її навмисне убивство.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Згідно розслідування, яке провела програма«Storie Italiane» телеканалу RAI1, розслідування справи набуло конкретних обрисів, і можливо, підходить до завершення.

29 річна Христина Новак зникла із селища Орієнтано, що поблизу Пізи.

Втративши контакти із донькою, її мама почала бити на сполох.

Одразу після зникнення Христини Новак італійська поліція відкрила справу про викрадення людини, проте було малоймовірно щоб вона залишила дім не взявши з собою жодних речей та документів.

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Обставини зникнення

Дівчина приїхала в Італію по туристичній візі до свого хлопця, підприємця у сфері шкіряної промисловості. Мама розповідає, що він пропонував їй одружитися.

Христина зникла після повернення із комісаріату, де давала свідчення у справі арешту її хлопця за зберігання марихуани та зброї. Слідство вважає її абсолютно непричетною до цієї справи.

На другий день після повернення додому, вона телефонувала мамі та своїй подрузі. Далі про Дівчину нема жодної звістки.

У наступні дні, знайомі знайшли в її дім, знайшовши ключі у дверях ззовні. Всередині був лише пес, якого вже кілька днів не вигулювали.

Вдома залишилося сумка із документами та особистими речами.

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Пошуки Христини Новак

Поліція відслідкувала переміщення її телефону. Апарат не залишав містечко в якому вона жила.

Район зникнення прочесали поліцейськими собаками, опитано сусідів та знайомих та колег по роботі.

На жаль, знайти живою Христину Новак не вдалося. Її справа, яку спочатку класифікували як зникнення, тепер перекваліфіковано у навмисне убивство.

®Маріанна Сороневич

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