На кордоні України та Угорщини утворилася черга з близько 200 транспортних засобів.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Водії вишикували авто вже у два ряди на КПП “Лужанка”. Вони стоять в нестерпному чеканні проходження кордону. Тож не дивно, що у декого здають нерви. За інформацією джерел видання в поліції, вночі навіть почалася бійка. В результаті один чоловік отримав травми і звернувся за допомогою до медиків.

У той же час в Держприкордонслужбі відзначають, що автомобілів менше не стає.

Незначна черга спостерігається і на КПП “Тиса”, яка також знаходиться на кордоні України з Угорщиною, – 30 автомобілів.

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