Минуло понад п’ять років з моменту трагічної загибелі Лариси Лисенко — громадянки України. Смерть українки в Італії чекає справедливості.

Смерть українки в Італії

Тіло жінки було знайдено оголеним на ліжку в одному з будинків кварта лу Карміне в місті Рагуза, Сицилія (Італія).

Перед судом постане місцевий житель, обвинувачений у тому, що підмішав жінці смертельну дозу алкоголю та медикаментів з наміром зґвалтування. Адвокат обвинуваченого, Лука Ла Кава, під час останнього засідання домігся психіатричної експертизи, щоб перевірити осудність свого клієнта

Призначений експерт, доктор Джузеппе Азаро, подав висновок, у якому зазначено, що підсудний є повністю осудним і здатний брати участь у судовому процесі.

Читайте також: У парку у Римі знайшли жорстоко убиту жінку і її немовля

Родина вимагає справедливості

Чоловік загиблої, якого спочатку розглядали як можливого підозрюваного, був швидко визнаний непричетним до трагедії. Він виступає стороною обвинувачення, представлений адвокатом Мікеле Саварезе. До процесу приєдналися також мати та сестра Лариси, яких представляє адвокат Антоніо Каппелло з Форуму Сіракузи.

Наступне судове засідання, що розглядатиме смерть українки в Італії, призначене на 21 листопада, коли будуть заслухані свідки обвинувачення — поліцейські з управління поліції Рагузи, які проводили розслідування.

«Це страшна історія, яка шокувала не лише родину загиблої, а й увесь квартал Карміне», — зазначив адвокат Саварезе. — «На жаль, смерть Лариси припала на початок пандемії COVID-19, що значно сповільнило перебіг процесу. Минуло п’ять років, і ми досі боремося за правду».





Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – кремація в Італії та перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

Funeralia.co.it

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.