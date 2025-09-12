Лука Чекка загинув в Україні — дев’ятий італієць, який віддав життя у війні

Війна в Україні забрала життя ще одного громадянина Італії. Лука Чекка, доброволець, який воював на боці ЗСУ, загинув після майже року, проведеного в статусі зниклого безвісти.

Інформація була опублікована на сторінках міжнародного проекту Memorial International Volunteer for Ukraine, присвяченого пам’яті іноземних бійців, які загинули на українській землі.

Хто був Лука Чекка?

34 роки, уродженець Риму;

не був професійним військовим, пішов добровольцем на українську сторону;

воював у складі окремих тактичних підрозділів або легіону ЗСУ.

За наявними даними, його сліди перервалися в районі Донецька, одного з найгарячіших фронтових напрямків. Обставини смерті залишаються невідомими, як і точна дата загибелі.

Пам’ять та вшанування

У повідомленні проекту Memorial зазначено:

«Наш улюблений італійський брат Лука Чекка, який служив в Україні як доброволець, загинув на полі бою. Честь, слава і подяка нашому брату».

Разом із Чеккою було також повідомлено про загибель колумбійця Джиммі Москера Куеро та француза Еріка Курсьє, що підкреслює продовження міжнародної участі у війні, незважаючи на політичні дебати.

Італійські добровольці, які загинули в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році італійські ЗМІ повідомляли про смерть дев’яти громадян Італії:

Томас Д’Альба Антоніо Омар Дриди Мануель Мамелі Анджело Костанца Массиміліано Галлетті Елія Пуцолу — воював на боці проросійських сил Бенджамін Джорджіо Галли Еді Онгеро Лука Чекка

Ці випадки знову піднімають питання про роль іноземних добровольців та ризики, на які вони йдуть заради участі у війні.

Що далі?

Подробиці про сім’ю Луки, можливу репатріацію тіла та наявність особистих записів наразі невідомі. Інформація про його загибель нагадує про високу ціну, яку сплачують добровольці, і про тяжкий вплив війни на життя людей з інших країн.

