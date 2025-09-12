Лука Чекка загинув в Україні — дев’ятий італієць, який віддав життя у війні

Війна в Україні забрала життя ще одного громадянина Італії. Лука Чекка, доброволець, який воював на боці ЗСУ, загинув після майже року, проведеного в статусі зниклого безвісти.
Інформація була опублікована на сторінках міжнародного проекту Memorial International Volunteer for Ukraine, присвяченого пам’яті іноземних бійців, які загинули на українській землі.
Хто був Лука Чекка?
- 34 роки, уродженець Риму;
- не був професійним військовим, пішов добровольцем на українську сторону;
- воював у складі окремих тактичних підрозділів або легіону ЗСУ.
За наявними даними, його сліди перервалися в районі Донецька, одного з найгарячіших фронтових напрямків. Обставини смерті залишаються невідомими, як і точна дата загибелі.
Пам’ять та вшанування
У повідомленні проекту Memorial зазначено:
«Наш улюблений італійський брат Лука Чекка, який служив в Україні як доброволець, загинув на полі бою. Честь, слава і подяка нашому брату».
Разом із Чеккою було також повідомлено про загибель колумбійця Джиммі Москера Куеро та француза Еріка Курсьє, що підкреслює продовження міжнародної участі у війні, незважаючи на політичні дебати.
Італійські добровольці, які загинули в Україні
З початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році італійські ЗМІ повідомляли про смерть дев’яти громадян Італії:
- Томас Д’Альба
- Антоніо Омар Дриди
- Мануель Мамелі
- Анджело Костанца
- Массиміліано Галлетті
- Елія Пуцолу — воював на боці проросійських сил
- Бенджамін Джорджіо Галли
- Еді Онгеро
- Лука Чекка
Ці випадки знову піднімають питання про роль іноземних добровольців та ризики, на які вони йдуть заради участі у війні.
Що далі?
Подробиці про сім’ю Луки, можливу репатріацію тіла та наявність особистих записів наразі невідомі. Інформація про його загибель нагадує про високу ціну, яку сплачують добровольці, і про тяжкий вплив війни на життя людей з інших країн.
Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського
Ритуальні послуги в Італії – кремація в Італії та перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.
+39 331 109 41 68
+38 097 149 87 85
Funeralia.co.it
Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.